إيلون ماسك يعد بارتداء قلادة تضامنا مع الرهائن في غزة

تلقى إيلون ماسك‭‭ ‬‬أثناء زيارته لإسرائيل قلادة رمزية من والد أحد الرهائن المحتجزين لدى حركة (حماس) الفلسطينية في قطاع غزة ووعد بارتدائها حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.

وتحمل القطعة المعدنية في القلادة التي تلقاها ماسك من مالكي شيم توف والد الرهينة عومر شيم توف عبارة "قلوبنا رهينة في غزة" وظهر ذلك في مقطع فيديو عن زيارة ماسك أصدره مكتب رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج يوم الاثنين.

ووضع ماسك القلادة حول رقبته، وفي وقت لاحق من يوم الاثنين كتب على منصة إكس "سأرتديها يوميا حتى يتم إطلاق سراح أحبائكم".

وترمز القلادة المنتشرة في إسرائيل إلى الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول واحتجزت خلاله 240 رهينة.

ووكان قد أبدى ماسك في 15 نوفمبر تشرين الثاني الجاري موافقته على منشور يقول إن اليهود يؤججون الكراهية. وبعد هذا المنشور، علقت شركات أمريكية كبرى منها والت ديزني ووارنر برذرز ديسكفري وإن.بي.سي يونيفرسال الشركة الأم لكومكاست إعلاناتها مؤقتا على منصة إكس، تويتر سابقا.

وانتقد البيت الأبيض ماسك على ما وصفه بأنه "ترويج بغيض للكراهية العنصرية ومعاداة السامية" والذي "يتعارض مع قيمنا الأساسية كأمريكيين".

المصدر: رويترز