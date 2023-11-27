 
مباشر

ماسك يزور مستوطنة في غلاف غزة.. واتفاق على عدم تفعيل خدمات "ستارلينك" في غزة دون موافقة إسرائيل

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/whtq

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قارعي، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على عدم تفعيل خدمات الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في غزة إلا بموافقة تل أبيب.

وكتب قارعي عبر منصة "إكس": "إيلون ماسك، أهنئك على التوصل إلى تفاهم مبدئي مع وزارة الاتصالات تحت قيادتي، وخلال فترة وجودك في إسرائيل، آمل أن تتمكن من اكتساب رؤية قيمة، وأن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمساعي المستقبلية، فضلاً عن تعزيز علاقتك مع الشعب اليهودي والقيم التي نتقاسمها مع العالم أجمع".

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر منصة "إكس"، أن نتنياهو اصطحب ماسك في جولة إلى كيبوتس كفار عزة، وهي إحدى المستوطنات التي تم اقتحامها من قبل مقاتلي حماس في الـ7 من أكتوبر الماضي.

واضاف المكتب ان نتنياهو عقد اجتماعا مع ماسك في مكتب رئيس الوزراء بالكنيست، عقب جولتهما في كيبوتس كفار عزة صباح اليوم.

وعرض نتنياهو على ماسك "مقاطع من الفيلم الذي أعده الناطق باسم الجيش الإسرائيلي والذي يظهر "آثار هجوم حماس" في الـ 7 من أكتوبر الماضي"، ومن ثم عقدوا اجتماعا موسعا حول الجوانب الأمنية للذكاء الاصطناعي.

شارك في اللقاء كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والسايبر.

وصل ماسك إلى تل ابيب اليوم الاثنين في زيارة يلتقي خلالها بالرئيس إسحاق هرتسوغ.

وكان ماسك قد أعلن في أواخر أكتوبر الماضي أنه سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" إلى المنظمات المعترف بها دوليا والتي تقدم المساعدة في قطاع غزة، إلا أنه تراجع عن وعده بعد انتقادات إسرائيلية.

كما وعد بالتبرع بالدخل من شبكته الاجتماعية X من المحتوى المتعلق بالنزاع في قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية، ومنظمة إنسانية دولية تقدم المساعدة الطبية للفلسطينيين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا