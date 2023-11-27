ماسك يزور مستوطنة في غلاف غزة.. واتفاق على عدم تفعيل خدمات "ستارلينك" في غزة دون موافقة إسرائيل

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قارعي، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على عدم تفعيل خدمات الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في غزة إلا بموافقة تل أبيب.

وكتب قارعي عبر منصة "إكس": "إيلون ماسك، أهنئك على التوصل إلى تفاهم مبدئي مع وزارة الاتصالات تحت قيادتي، وخلال فترة وجودك في إسرائيل، آمل أن تتمكن من اكتساب رؤية قيمة، وأن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمساعي المستقبلية، فضلاً عن تعزيز علاقتك مع الشعب اليهودي والقيم التي نتقاسمها مع العالم أجمع".

Elon Musk, I congratulate you for reaching a principle understanding with the Ministry of Communications under my leadership.



As a result of this significant agreement, Starlink satellite units can only be operated in Israel with the approval of the Israeli Ministry of… — 🇮🇱שלמה קרעי - Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) November 27, 2023

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر منصة "إكس"، أن نتنياهو اصطحب ماسك في جولة إلى كيبوتس كفار عزة، وهي إحدى المستوطنات التي تم اقتحامها من قبل مقاتلي حماس في الـ7 من أكتوبر الماضي.

רה"מ נתניהו ואילון מאסק הלכו לבית משפחת ליבשטיין, שם שמע מאסק על סיפור הגבורה של אופיר ליבשטיין ז"ל, ראש המועצה שנרצח בבוקר ה-7 באוקטובר בחילופי אש עם מחבלים שחדרו לקיבוץ. pic.twitter.com/lrLYm0B6Hy — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) November 27, 2023

בסיום הסיור, עברו ראש הממשלה נתניהו ואילון מאסק לשכונת הצעירים בקיבוץ, שספגה את מירב האש בזוועות ה-7 באוקטובר. pic.twitter.com/64gjtiPRuZ — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) November 27, 2023

واضاف المكتب ان نتنياهو عقد اجتماعا مع ماسك في مكتب رئيس الوزراء بالكنيست، عقب جولتهما في كيبوتس كفار عزة صباح اليوم.

وعرض نتنياهو على ماسك "مقاطع من الفيلم الذي أعده الناطق باسم الجيش الإسرائيلي والذي يظهر "آثار هجوم حماس" في الـ 7 من أكتوبر الماضي"، ومن ثم عقدوا اجتماعا موسعا حول الجوانب الأمنية للذكاء الاصطناعي.

شارك في اللقاء كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والسايبر.

PM Netanyahu and @elonmusk then held an extended meeting on the security aspects of artificial intelligence.



Senior security establishment officials in the fields of artificial intelligence and cyber participated in the meeting. pic.twitter.com/H9BtvFy53w — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 27, 2023

وصل ماسك إلى تل ابيب اليوم الاثنين في زيارة يلتقي خلالها بالرئيس إسحاق هرتسوغ.

وكان ماسك قد أعلن في أواخر أكتوبر الماضي أنه سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" إلى المنظمات المعترف بها دوليا والتي تقدم المساعدة في قطاع غزة، إلا أنه تراجع عن وعده بعد انتقادات إسرائيلية.

كما وعد بالتبرع بالدخل من شبكته الاجتماعية X من المحتوى المتعلق بالنزاع في قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية، ومنظمة إنسانية دولية تقدم المساعدة الطبية للفلسطينيين.

المصدر: RT