 
مباشر

سرايا القدس تعلن تسليم أسرى إسرائيليين مدنيين ضمن الدفعة الخامسة في إطار اتفاق التبادل

أخبار العالم العربي

سرايا القدس تعلن تسليم أسرى إسرائيليين مدنيين ضمن الدفعة الخامسة في إطار اتفاق التبادل
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wi4a

أعلنت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي تسليم عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها ضمن الدفعة الخامسة من اتفاق التبادل مع إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت السرايا في بيان: "قمنا بتسليم عدد من المحتجزين الصهاينة لدينا ضمن اتفاق صفقة التبادل".

وأضاف البيان أن تسليم الأسرى الإسرائيليين اليوم يتعلق بـ"فئة المدنيين".

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في خطاب يوم الجمعة الماضي إن الأسرى الإسرائيليين من ضباط وجنود لن يخرجوا دون تحرير كل الأسرى الفلسطينيين من سجونه.

وقال "سنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى".

إقرأ المزيد
"الجهاد الإسلامي" يصدر بيانا بشأن الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن صفقة الهدنة المؤقتة

وأكد عضو المكتب السياسي في "الجهاد الإسلامي" علي أبو شاهين أن إسرائيل ستضطر إلى دفع "ثمن مختلف" مقابل إطلاق سراح أفرادها العسكريين الأسرى في قطاع غزة، مقارنة بإطلاق سراح المدنيين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مفاوضات تجري حاليا للتوصل إلى اتفاق هدنة جديد، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين جميعا.

وجرى اليوم إطلاق سراح 30 فلسطينيا (أطفالا ونساء) مقابل الإفراج عن 10 إسرائيليين من قطاع غزة، كما تم الإفراج عن اثنين يحملان الجنسية التايلاندية من خارج الصفقة.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا