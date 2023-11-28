إعلام عبري: بدء عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر في قطاع غزة

أفادت القناة الـ12 العبرية بأن عملية تسليم دفعة جديدة من المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر قد بدأت في قطاع غزة.

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ومن المرتقب استلام 10 محتجزين إسرائيليين وفقا للقناة.

في المقابل، وصلت حافلة تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، لاستلام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وستطلق إسرائيل سراح 30 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط.

المصدر: RT