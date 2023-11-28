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الرئيس التونسي يبحث مع نظيره المصري التطورات في الأراضي الفلسطينية

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يبحث مع نظيره المصري التطورات في الأراضي الفلسطينية
Legion-Media
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أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم مكالمة هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بحثا خلالها العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان: "تناول الرئيسان في هذه المكالمة العلاقات بين البلدين".

وأضافت: "أثنى الرئيس التونسي بهذه المناسبة على الدور الذي تقوم به مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد الدمار الذي لحق بكل مرافقها نتيجة للعدوان الصهيوني عليها، كما أبلغ عن استعداد تونس، بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر الفلسطيني، لاستقبال عدد من المصابين لتلقي العلاج بتونس".

وأشارت في بيانها إلى أن "الرئيس قيس سعيد أوضح أن هناك، في هذه الفترة التي تشهد هدنة، عددا كبيرا من الذين لا يجدون الحد الأدنى من الرعاية الصحية وهناك من يقضون نحبهم كل يوم نتيجة لهذا الوضع الكارثي اللاإنساني".

فيما ذكرت أنه "سيتولى وزيرا خارجية البلدين التنسيق في أقرب الآجال حتى يقوم الشعب التونسي بواجبه المقدس تجاه الشعب الفلسطيني".

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المصدر: RT

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