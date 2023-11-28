القوات الإسرائيلية تقتحم جنين وتحاصر المستشفيات في المدينة (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين، فيما ذكرشهود أن جنود إسرائيليين يحاصرون مستشفيات المدينة.

وتصدى الشبان الفلسطينيون للقوات الإسرائيلية المقتحمة بالعبوات الناسفة، في وقت داهمت فيه تلك القوات منازل عدد من المواطنين.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي يعبد وعرابة، وقريتي جلبون وفقوعة في محافظة جنين، بالتزامن مع اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، بحسب ما نقلت وكالة "وفا".

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عدة أحياء فيها وعددا من المنازل، واستولت على مركبة تعود لمواطن، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأضافت الوكالة أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة عرابة جنوب جنين، وداهمت عدة أحياء ونشرت القناصة وفرقة مشاة في البلدة وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق جنين، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في القريتين.

المصدر: RT +وفا