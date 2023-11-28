رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بشأن "طوفان الأقصى": فشلنا.. ستكون هناك تحقيقات حاسمة وعميقة وحساب

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إن الجيش فشل في هجوم "طوفان الأقصى" الذي أطلقته كتائب القسام التابعة لحركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وقال هاليفي خلال زيارة إلى "القيادة الشمالية" إن "الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الإستخبارات، فشل في أحداث 7 أكتوبر(طوفان الأقصى). لم ألتق حتى الآن بقائد واحد في الجيش الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب إلا وكان لديه إحساسا ثقيلا بالمسؤولية".

وقال "بعد الحرب سيتم تقديم الحساب.. ستكون هناك تحقيقات حاسمة وعميقة".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي مستعد اليوم لمواصلة القتال. وسنعرف ما إذا كان من الضروري استخدام كل نقاط القوة هذه في الشمال أيضا".

وفي إشارة إلى صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة، قال رئيس الأركان الإسرائيلي: "كل من يعود هو مصدر ارتياح كبير، ولكن ليس هناك قطرة ارتياح في حقيقة أنه لم يتبق سوى عدد أقل. سنعمل على إعادة الجميع. إن عودة المختطفين دليل آخر على نتائج الضغط العسكري الكبير، وقد هيأنا الظروف لعودة مدنيينا إلى ديارهم".

وقتل 1200 إسرائيلي في هجوم مفاجئ لكتائب القسام في 7 أكتوبر، بينهم مئات العسكريين. كما تم أسر نحو 250 بينهم عسكريين.

وشنت إسرائيل هجوما داميا على قطاع غزة أدى لمقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني.

وكشف مسؤول كبير في حزب "الليكود" عن امكانية استبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الفشل في "طوفان الأقصى".

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن هناك أسئلة تقف أمام نتنياهو وعليه مواجهتها فور انتهاء الحرب مع حماس