رئيس "الموساد" ومدير CIA في قطر لبحث تحرير المزيد من الرهائن لدى "حماس"

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع وصل إلى قطر لبحث صفقة لتبادل أوسع للأسرى مع "حماس".

إقرأ المزيد

وأوضحت الهيئة اليوم الثلاثاء أن الغرض من زيارة برنياع هو "الترويج لصفقة رهائن واسعة النطاق، تشمل أيضا رجالا وجنودا إسرائيليين إضافة إلى بحث استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضافت أن برنياع "سيلتقي خلال زيارته للدوحة، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني".

في غضون ذلك، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ويليام بيرنز، وصل اليوم إلى قطر لعقد اجتماعات مع المسؤولين القطريين وكذلك نظيريه الإسرائيلي والمصري.

وأوضح مسؤول أمريكي: "سافر المدير بيرنز إلى الدوحة لعقد اجتماعات حول الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بما في ذلك المناقشات المستمرة بشأن الرهائن".

وأشار شخص آخر مطلع على الرحلة، إلى أن بيرنز سينضم إليه في الدوحة مدير الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، ومدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

وكان بيرنز لاعبا رئيسيا في جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتفاوض على صفقة بين "حماس" وإسرائيل لإطلاق سراح الرهائن، وكان على اتصال منتظم مع بارنيا، المسؤول الرئيسي في إسرائيل عن مفاوضات الرهائن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن حركة "حماس" أفرجت عن 69 أسيرا إسرائيليا، فيما أفرجت إسرائيل عن 150 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين، خلال الأيام الأربعة الأولى لاتفاق الهدنة الذي توصل إليه الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية، ودخل حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضية.

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، وسط انتظار الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى.

المصدر: وكالات