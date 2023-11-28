قطر تؤكد أن تمديد الهدنة في غزة سيتم بنفس الشروط السابقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء، إن تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين سيتم بنفس الشروط السابقة.

وأوضح الأنصاري أن إجمالي من تم الإفراج عنهم في الأيام الأربعة الماضية من السجون الإسرائيلية 150 فلسطينيا، و69 محتجزا لدى حركة "حماس".

قال: "نعمل على تعزيز دور الوساطة القطرية في الوصول إلى هدنة ثم وقف دائم لإطلاق النار، ونريد ضمان استمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مؤكدا على أن "الأولوية ضمن الاتفاق للنساء والأطفال".

وأضاف المتحدث أنه: "لا يمكن الحديث عن تفاصيل الوساطة خاصة في ما يتعلق بالتحديات من قبل الجانبين، وهدفنا الوصول إلى اتفاق لهدنة إنسانية أطول في غزة".

وأشار إلى أن قطر أرسلت 27 طائرة تحمل 910 أطنان من المساعدات في إطار الجسر الجوي إلى غزة، مؤكدا على سعي الدوحة لضمان استمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف: "هناك ارتفاع في نسبة المساعدات التي دخلت غزة، لكن لا يرتقي إلى المأمول. نريد ضمان استمرار المساعدات إلى غزة عبر خط مفتوح لا يتوقف".

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن حركة "حماس" أفرجت عن 69 أسيرا إسرائيليا، فيما أفرجت إسرائيل عن 150 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين، خلال الأيام الأربعة الأولى لاتفاق الهدنة الذي توصل إليه الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية، ودخل حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضية.

المصدر: RT+ وكالات