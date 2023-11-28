مصر تكشف عدد الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم خلال فترة تمديد الهدنة

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن اتفاق تمديد الهدنة يومين إضافيين يتضمن الإفراج عن المزيد من الأسرى والرهائن من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح رشوان أن التمديد نص على "الإفراج اليومي عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا".

وأعلنت حركة "حماس"، في بيان أمس الاثنين، أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن حركة "حماس" أفرجت عن 69 أسيرا إسرائيليا، فيما أفرجت إسرائيل عن 150 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين، خلال الأيام الأربعة الأولى لاتفاق الهدنة الذي توصل إليه الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية، ودخل حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضية.

المصدر: RT