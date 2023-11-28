الجيش الإسرائيلي حول "انتهاك الهدنة": من يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب فهو مخطئ

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في تعليقه على "خرق وقف إطلاق النار"، إن "من يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب فهو مخطئ"، مشيرا إلى "استعداد الجيش للمواجهة".

وحسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أشار دانيال هاغاري، إلى "انتهاك وقف إطلاق النار اليوم في شمال قطاع غزة، في أعقاب تفجير ثلاث عبوات ناسفة بالقرب من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي"، قائلا: "إذا اعتقد أي من أعدائنا أن هذا هو الوقت المناسب، فهو مخطئ.. أمن قواتنا يأتي أولا".

وأضاف: "نحن مستعدون جدا، وأي محاولة لإلحاق الأذى بقواتنا ستواجه بنيران قوية جدا".

وعندما سئل عما "إذا كان وقف إطلاق النار يقوض يقظة الجيش الإسرائيلي"، أجاب هاغاري: "نحن في حالة تأهب واستعداد، ونحن مستعدون، ونعتني بالتغيير الصحيح للحراس.. نحن نوفر المعدات، ونوافق على خطط استمرار الحرب".

هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن المفاوضات في دولة قطر تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديد، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه تم تفجير 3 عبوات ناسفة بالقرب من قواته في موقعين مختلفين شمال قطاع غزة، معتبرا أنه "انتهاك للهدنة من طرف حركة حماس".

وبالمقابل أكد المتحدث باسم كتائب القسام أن القوات الإسرائيلية اخترقت اليوم الهدنة في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتباكات بين الجانبين.

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، وسط انتظار الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى.

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المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"