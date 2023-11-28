رئيس المخابرات المصرية يصل قطر

قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى، إن الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية وصل إلى الدوحة، وذلك تزامنا مع زيارة رئيسي الموساد والمخابرات الأمريكية للعاصمة القطرية.

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وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في مصر نقلا عن مصدر مصري مطلع قوله إن مسؤولين مصريين وقطريين وأمريكيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة في غزة.

في غضون ذلك، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ويليام بيرنز، وصل اليوم إلى قطر لعقد اجتماعات مع المسؤولين القطريين وكذلك نظيريه الإسرائيلي والمصري.

وأوضح مسؤول أمريكي: "سافر المدير بيرنز إلى الدوحة لعقد اجتماعات حول الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بما في ذلك المناقشات المستمرة بشأن الرهائن".

وأشار شخص آخر مطلع على الرحلة، إلى أن بيرنز سينضم إليه في الدوحة مدير الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، ومدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

وكان بيرنز لاعبا رئيسيا في جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتفاوض على صفقة بين "حماس" وإسرائيل لإطلاق سراح الرهائن، وكان على اتصال منتظم مع بارنيا، المسؤول الرئيسي في إسرائيل عن مفاوضات الرهائن.

المصدر: القاهرة الإخبارية