رئيس الأولمبية الدولية: نملك تطبيق "حل الدولتين" بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تملك اللجنة الأولمبية الدولية ميزة تطبيق "حل الدولتين" منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ما يسمح لها بإجراء اتصالات مباشرة مع الطرفين، بحسب ما أعلن رئيسها توماس باخ.

وقال باخ يوم الثلاثاء خلال قمة جمعت في باريس المدن المضيفة السابقة للألعاب الأولمبية "في ما يتعلق بموضوع إسرائيل-فلسطين، نملك ميزة خاصة، لأنه لدينا في الحركة الأولمبية ما يُسمى في عالم السياسة بحل الدولتين".

وتابع الألماني باخ المتواجد في العاصمة الفرنسية قبل ثمانية أشهر من استضافتها الألعاب الأولمبية الصيفية "نتمتع بهذا الأمر منذ فترة طويلة، مع لجنتين أولمبيتين وطنيتين، تتعايشان بسلام على مدى عقود".

واعترفت اللجنة الأولمبية الدولية بنظيرتها الفلسطينية في سبتمبر 1993، في أعقاب الاتفاقيات الإسرائيلية-الفلسطينية في واشنطن.

وأضاف باخ "يتيح لنا هذا الوضع التحدث مع الطرفين"، مشيرا إلى أن لجنته تملك "اتصالات مباشرة" مع الحركتين الأولمبيتين الوطنيتين في فلسطين وإسرائيل.

وأعاد رئيس الأولمبية الدولية تأكيد موقف لجنته في سياق الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، فيما مُددت الهدنة لصباح يوم الخميس للسماح بالإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

يذكر أن خمسة رياضيين شاركوا في أولمبياد طوكيو صيف 2021 تحت العلم الفلسطيني.

المصدر: أ ف ب