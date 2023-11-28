نتنياهو يشير إلى أمرين "لم ترغب" بهما واشنطن وقام بهما الجيش الإسرائيلي

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال محادثات مع نواب في حزب "الليكود" بأنه "الوحيد الذي سيمنع دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية"، وفق ما ذكر الإعلام العبري.

ووفقا لهيئة البث الرسمية، فقد قال نتنياهو لنواب في الكنيست: "الأمريكيون لم يرغبوا بأن ندخل في عملية برية..لم يرغبوا بأن ندخل الى مجمع الشفاء، قمنا بهذا وأيضا بذاك..أنا أعرف الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أكثر منذ 40 عاما، ويمكنني التحدث مع الجمهور في الولايات المتحدة".

وذكر التقرير أنه "خلال الأسبوع الأخير، اجتمع نتنياهو مع نحو عشرة نواب من الليكود، ولم يتحدثوا كثيرا في الاجتماعات عن السياسة، لكن نتنياهو يريد أن يحافظ على علاقة مع النواب ونقل الرسالة أنه لا ينوي الذهاب الى أي مكان بعد الحرب".

واليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود إضافيين في معارك 7 أكتوبر (عملية "طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة "حماس").

وأظهر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 395 قتيلا، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"

وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق بالقول: "لدينا ثلاثة أهداف لهذه الحرب..القضاء على حماس، وإعادة جميع المختطفين لدينا، وضمان ألا تصبح غزة تهديدا لدولة إسرائيل مرة أخرى".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن حركة "حماس" أفرجت عن 69 أسيرا إسرائيليا، فيما أفرجت إسرائيل عن 150 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين، خلال الأيام الأربعة الأولى لاتفاق الهدنة الذي توصل إليه الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية، ودخل حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضية.

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، وسط انتظار الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى.

المصدر: RT + I24