بالفيديو.. لاجئون فلسطينيون يشكرون قديروف على استقبالهم في جمهورية الشيشان الروسية

تقدم عدد من اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا اليوم إلى العاصمة غروزني بالشكر للجمهورية الشيشانية وعلى راسها الرئيس رمضان قديروف على استقبالهم وتوفير سبل الراحة لهم.

وقال أحد اللاجئين: عرض علينا القدوم إلى الشيشان، ومباشرة وافقنا جميعا على ذلك، لأننا ندرك أننا لن نذهب إلى وطن آخر"ثان"، بل نحن ذاهبون إلى وطننا الأم كما هي بالنسبة لنا وإلى عائلة كبيرة في الشيشان، وأود أن أشكركم على استقبالكم الطيب لنا، ونأمل في أن يصبح هذا العالم آمنا لنا ولكم".

وقال لاجئ آخر: " سألونا أتريدون الذهاب إلى روسيا أم الشيشان، فأجبنا مباشرة إلى الشيشان لأننا من عائلة متدينة وسمعنا أن الشيشان فيها مساجد وكل منتجتها حلال".

وأضاف لاجئ ثالث: "نشكر رئيسكم رمضان قديروف، كما نشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على جهودهم الرائعة ومساهمتهم في الحفاظ على حياتنا".

مقطع الفيديو الذي صورته وزارة الإعلام الشيشانية وثق حفاوة الاستقبال التي حظي بها اللاجئون الفلسطينيون، حيث نظم قسم التعليم ما قبل المدرسي في العاصمة غروزني برئاسة خديجة قديروفا، والاستقبال الدافئ للاجئين حيث قدموا الحلويات للأطفال، كما سيتم الليلة تنظيم برنامج ترفيهي لهم في مركز التسوق والترفيه في غروزني مول.

واستقبلت جمهورية الشيشان الروسية في وقت سابق اليوم في العاصمة غروزني أول مجموعة من اللاجئين من فلسطين وتضم 51 شخصا بينهم 27 طفلا.

وقال وزير الإعلام في جمهورية الشيشان أحمد دوداييف لوكالة "تاس": "استقبلنا اليوم المجموعة الأولى من اللاجئين وتضم من 51 لاجئا من قطاع غزة في العاصمة غروزني، بينهم الكثير من الأطفال، كما سنستقبل غدا الخميس مجموعة ثانية من أكثر من 100 لاجئ".

وأعلنت الشيشان في وقت سابق استعدادها لاستقبال 250 لاجئا من فلسطين، وتم تشكيل فريق عمل خاص لاستقبالهم، في إطار حملة مستمرة في عموم مناطق روسيا الاتحادية لاستقبال اللاجئين من فلسطين.

المصدر: RT