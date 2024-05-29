الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوب قطاع غزة.

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وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الجنود القتلى من "كتيبة ناحال"، مضيفا أن 3 جنود آخرين لحقت بهم إصابات خطيرة في نفس الواقعة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن حصيلة القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين، منذ السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 635 قتيلا، في حين بلغت حصيلة القتلى منذ الاجتياح البري لقطاع غزة 286 قتيلا، وأصيب 3617 جندي بينهم 1810 إصابة خلال العملية البرية.

المصدر: RT