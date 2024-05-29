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وكالة تسنيم: إيران زودت الحوثيين بصاروخ باليستي يطلق من البحر

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وكالة تسنيم: إيران زودت الحوثيين بصاروخ باليستي يطلق من البحر
Legion-Media
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ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء يوم الأربعاء أن طهران زودت الحوثيين في اليمن بصاروخ باليستي يطلق من البحر وهو صاروخ "قدر".

أضافت الوكالة: “تم تسليم الصاروخ الباليستي الذي يطلق من البحر، المسمى "قدر"، للمقاتلين اليمنيين "الحوثيين".

وتابعت تسنيم “والآن الصاروخ… سلاح يمكنه أن يشكل تهديدا خطيرا لمصالح الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي في المنطقة ـــ إسرائيل.

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وتساند إيران الحوثيين لكنها نفت مرارا تسليحهم.

وينفذ الحوثيون هجمات على ممرات الشحن في منطقة البحر الأحمر ومحيطها دعما وتضامنا مع غزة، ما أثر سلبا على هذا الممر التجاري العالمي الحيوي.

وفقا لمكتب مدير المخابرات الوطنية في الولايات المتحدة، تمتلك إيران أكبر عدد من الصواريخ الباليستية في المنطقة. كما أنها منتج كبير للطائرات المسيرة.

المصدر: Swissinfo

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