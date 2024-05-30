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أردنيون يرصدون أجساما مضيئة في سماء البادية الشمالية ومصدر مطلع يوضح (فيديو)

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أردنيون يرصدون أجساما مضيئة في سماء البادية الشمالية ومصدر مطلع يوضح (فيديو)
Legion-Media
سماء الأردن، أرشيف
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رصد مواطنون في مناطق مختلفة من البادية الشمالية للأردن أجساما مضيئة في السماء، مساء الأربعاء.

وأفاد شهود عيان لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، بأن "الأجسام شوهدت في مناطق المنارة وعمرة وعميرة وضاحية الأمير حمزة والأمير علي والرويشد".

وأشارو إلى أن المواطنين أبلغوا الأجهزة الأمنية بالحادثة والتحقيق جار.

في وقت سابق من يوم الأربعاء، تم تداول مقطع فيديو يظهر انفجار جسم غامض في سماء منطقة أم القطين بمحافظة المفرق، شمال شرق المملكة.

ولم تعرف بعد ماهية الجسم الذي انفجر في السماء، فيما جرى الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أنه طائرة مسيرة، بينما رجح آخرون أنه صاروخ تم اعتراضه.

في حين نفى مصدر مطلع لوكالة "عمون" "رصد أي أجسام طائرة أو مقذوفات بسماء المملكة".

وحتى الآن، لم تصدر أي تأكيدات رسمية حول الحادثة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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