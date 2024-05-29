باريس سان جيرمان يصدم مبابي قبل شهر من نهاية عقده مع الفريق

امتنع باريس سان جيرمان عن دفع راتب نجمه كيليان مبابي عن شهر أبريل بالإضافة إلى مكافأة ضخمة وسط نزاع مالي بين النادي والمهاجم الذي يستعد لمغادرة العاصمة باريس.

وقالت مصادر مقربة من المحادثات لوكالة "فرانس برس" يوم الأربعاء، إن قرار سان جيرمان المملوك قطريا بحجب راتب مبابي (25 عاما) يرتبط بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين العام الماضي، عندما وافق المهاجم الدولي الفرنسي على التنازل عن جزء من المكافأة المستحقة له.

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وذكر المصدر أن المحادثات بين النادي وقائد منتخب فرنسا كانت "هادئة" وأن هناك أمل في التوصل إلى "نتيجة إيجابية"، وتابع من دون أن يؤكد حجم الأموال المستحقة لأفضل هداف في تاريخ النادي الباريسي "يتم ترتيب كل شيء".

وضمن السياق ذاته، قال مصدر لوكالة "فرانس برس"، إن سان جيرمان قرر أيضا عدم دفع المكافأة المستحقة لمبابي، مما يعني أن المبلغ المالي المعني بلغ قرابة 80 مليون يورو، ما يؤكد صحة الأرقام التي أوردتها صحيفة "ليكيب" الرياضية اليومية.

وأشار المصدر عينه إلى أن سان جيرمان المتوج بثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، قرر عدم سداد المدفوعات من دون إنذار مبابي.

وأقر الطرفان بداية العام الجاري أن مبابي اتفق على التنازل عن جزء من المكافأة الضخمة التي كانت مستحقة له من أجل إعادته إلى تشكيلة سان جيرمان بعد أن وُضع خارج الفريق في بداية الموسم.

ويتراوح المبلغ الإجمالي لهذه المكافآت بين 60 و70 مليون يورو، حسب مصدر مقرب من النادي.

وكان ينظر إلى التنازل عن هذا المبلغ على أنه وسيلة لمساعدة مبابي فريقه على استرداد بعض الأموال نظرا لأن سان جيرمان لن يحصل على رسوم مقابل انتقاله من صفوفه مع نهاية عقده.

ومع ذلك، قال مصدر آخر إن مبابي حصل بالفعل على هذه المكافأة في فبراير الماضي.

ووقع بطل مونديال روسيا 2018 عقده الأخير مع سان جيرمان في عام 2022 لمدة عامين بلغت قيمته نحو 72 مليون يورو قبل الضرائب. إضافة إلى ذلك، كانت هناك رسوم تسجيل باهظة قدرها 150 مليون يورو، تدفع على ثلاث دفعات، ومكافأة ولاء قدرها 70 مليونا للسنة الأولى و80 مليونا للسنة الثانية.

وكان من المقرر أن يحصل مبابي على 90 مليون يورو إضافية لو وافق على خيار البقاء لعام ثالث، حسب صحيفة "لو باريزيان" اليومية.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وقد أكد بالفعل أنه سيغادر العاصمة الفرنسية بعد سبع سنوات، ومن المتوقع أن يكون ريال مدريد الإسباني وجهته التالية.

المصدر: أ ف ب