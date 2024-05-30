بايدن يرد بفظاظة على سؤال أحد الصحافيين حول نائبته هاريس

رد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل فظ مرة أخرى على سؤال أحد الصحفيين حول احتمال نقل صلاحيات رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس في حال إعادة انتخابه لولاية ثانية.

ورافق صحافيون، يوم الأربعاء، الزعيم الأمريكي في مطار فيلادلفيا، حيث سأل أحد الإعلاميين بايدن عما إذا كان سينقل صلاحيات رئيس الدولة إلى هاريس في حال إعادة انتخابه، أو ما إذا كان ينوي ذلك، أو أنه ينوي العمل 4 سنوات في حال فوزه في الانتخابات.

ورد بايدن قائلا: "هل أنت بخير؟ هل ضُربت رأسك أو شيء من هذا؟".

وتتكرر هفوات الرئيس الأمريكي في مختلف المناسبات، ويطلق بايدن تصريحات حادة وأحيانا مهينة في حق زعماء الدول الأخرى وكذلك الصحفيين.

وفي وقت سابق كتبت وسائل الإعلام الأمريكية عن شكاوى من موظفي البيت الأبيض بشأن ما اعتبروه وقاحة من طرف بايدن.

ستكون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024 هي الانتخابات الرئاسية الـ60 التي تجري كل أربع سنوات، والمقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي انتقادات حادة، وقد كشفت استطلاعات الرأي استمرار انخفاض التأييد لبايدن، مما أثار قلق النشطاء الديمقراطيين.

المصدر: وكالات