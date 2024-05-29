وسائل إعلام عبرية: إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطرة جراء عملية دهس بالقرب من نابلس

أفات وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأربعاء، بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطرة جراء عملية دهس بالقرب من نابلس.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "شخصين أصيبا بجروح خطيرة في حادث الدهس على الطريق السريع رقم 5077 بالقرب من مستوطنة إيتامار بالقرب من نابلس".

وأشارت إلى أن "قوات كبيرة رعت إلى مكان الحادث وتم نشر حواجز على الطرق"، في حين لاذ المنفذ بالفرار من مكان الحادث.

وقالت الصحيفة إن المنفذ قالذ قام بعملية الدهس قرب مستوطنة إيتامار جاء من مدينة نابلس، وصدم شخصين، ثم عاد في الاتجاه الذي جاء منه.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، وصفت حالة المصابين في عملية بالحرجة، وتم نقلهما بواسطة سيارة إسعاف عسكرية إلى مستشفى بيلنسون في مدينة بيتح تكفا.

في حين يعمل الجيش الإسرائيلي على إجراء عملية تمشيط واقتحام لشارع روجيب شرقي مدينة نابلس ومدخل بلدة عورتا جنوبي نابلس عقب عملية الدهس.

المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"