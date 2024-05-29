نشطاء يتداولون فيديو مؤثرا لوالدة الجندي المصري ضحية الاشتباك مع الإسرائيليين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لوالدة الجندي المصري عبد الله رمضان الذي قتل بنيران إسرائيلية عند معبر رفح، خلال تشييع جثمانه في قرية العجميين بمحافظة الفيوم.

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وتظهر الأم المكلومة في المقطع وهي تلوح بيدها مودعة نجلها، مرددة عبارة: "لا إله إلا الله.. والشهيد حبيب الله"، فيما سار المئات وراء نعشه في جنازة مهيبة، تهافت عليها المصريون من مختلف المناطق، بعد دعوات انتشرت على "فيسبوك" للمشاركة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش المصري مقتل جندي على الشريط الحدودي مع رفح، مؤكدا على فتح تحقيق في الحادث. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بأن القاهرة "تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود"، بعد إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين برفح.

وأثار مقتل الجندي المصري مخاوف من الدفع بالمنطقة إلى حرب شاملة. لا سيما في ظل التوتر غير المسبوق في العلاقات المصرية الإسرائيلية.

بدوره، قال المتحدث العسكري المصري: "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

والدة الشهيد عبد الله رمضان الجندي في الجيش المصري الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال، خلال وداعها له في قريته العجميين بالفيوم pic.twitter.com/Z0UaXkzhTa — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 28, 2024

المصدر: RT