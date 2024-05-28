مصر.. الحكومة تكشف موعد رفع الدعم نهائيا عن الوقود

كشفت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، عن موعد رفع الدعم الحكومي نهائيا عن الوقود، لافتة إلى أنها وضعت خطة لذلك.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، حقيقة إلغاء الدعم السلعي وتحويله إلى نقدي، مشيرا إلى أن الدولة وضعت خطة لرفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية تدريجيا على مدى سنة ونصف، أي بنهاية 2025، وأن"السولار" سيكون خارج خطة إلغاء الدعم النهائي.

وأضاف الحمصاني أن إلغاء الدعم السلعي وتحويله إلى نقدي هو مجرد مقترح قدم عبر عدد من الخبراء، لافتا إلى أن هذا المقترح سيطرح في إطار حوار وطني خلال الفترة المقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه لا يمكن القول إن إلغاء الدعم السلعي وتحويله إلى نقدي أصبح توجهًا للدولة إلا بعد التوافق عليه مجتمعيا.

وذكر أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لدعم الكهرباء، مشيرا إلى وضع الحكومة خطة تدريجية خلال 4 سنوات لرفع الدعم عن الكهرباء.

وقال إن الدولة وضعت خطة لرفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية تدريجيا على مدى سنة ونصف أي بنهاية 2025.

المصدر: "المصري اليوم"