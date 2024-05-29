مصر تعلن عن فرصة ذهبية لمواطنيها في الإمارات

أعلنت وزارة العمل المصرية، اليوم الأربعاء، عن توفير فرص عمل للمصريين، بدولة الإمارات العربية المتحدة في التخصصين التاليين: 3 مشرف على العمال، و70 حداد مسلح.

إقرأ المزيد

ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد مسلح من 25 إلى 40 سنة، وسن مشرف العمال من 40 إلى 50 سنة، وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة المصرية.

وقالت الوزارة إن الراتب يبدأ من 1500 إلى 1700 درهم إماراتي لمهنة حداد مسلح، و3500 إلى 4000 درهم لمهنة مشرف العمال حسب الخبرة، ومدة العمل 8 ساعات يوميا، وساعات إضافية طبقا للإنتاجية، مع توفير مبيت مكيف للعمال ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل وتأمين طبي، ومدة العقد سنتان.

وأوضحت أن التقديم على فرص عمل الإمارات مجاني، وبدون أي رسوم أو وسطاء، وأنه لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى 6 يونيو 2024 المقبل، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيا من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة".

يشار هنا إلى أن الأوراق المطلوبة هي : صورة من جواز سفر ساري المفعول، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة، ودعت الوزارة الشباب الراغب في العمل في هذه المهن التسجيل للحصول على تلك الفرص من خلال موقع الوزارة الرسمي ،والدخول على الرابط التالى.

المصدر: اليوم السابع