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عسكري أوكراني يكشف مقتل 80% من جنود لوائه واستمرار نزيف قوات كييف البشري

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عسكري أوكراني يكشف مقتل 80% من جنود لوائه واستمرار نزيف قوات كييف البشري
AP
أرشيف
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نشرت وكالة "نوفوستي" فيديو حصلت عليه من مجموعة في العمل السري في أوكرانيا، يتحدث فيه عسكري أوكراني عن خسارة لوائه 80% من أفراده، واستمرار نزيف قوات كييف البشري.

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وقال العسكري في الفيديو الذي تم تصويره سرا في عربة قطار أثناء محادثة بين عسكريين أوكرانيين ومدنيين: "بقي لدينا 20% من اللواء، وقتل الباقون. لم يسمحوا لنا حتى بإجلاء جثث القتلى... لماذا؟ لأنهم لا يريدون الإنفاق".

وفي الفيديو انتقد عسكريون أوكرانيون برنامج "تيليماراثون" التلفزيوني الأوكراني الذي يتحدث عن النزاع العسكري، وأشاروا إلى أن القيادة العسكرية ترسل جنودا غير مدربين وغير مجهزين إلى الجبهة، في ظل الخسائر البشرية الفادحة ونقص المجندين.

المصدر: نوفوستي

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