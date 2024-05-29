 
مباشر

خبير ألماني يكشف عن سيناريو الحرب المحتملة بين الغرب وروسيا

أخبار العالم

خبير ألماني يكشف عن سيناريو الحرب المحتملة بين الغرب وروسيا
Globallookpress Russian Ministry of Defence
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmtr

قال العقيد الألماني المتقاعد رالف تيليه إن أي خيار يتضمن تدخل القوات الغربية في أوكرانيا سوف يؤدي إلى أن يصبح الغرب طرفا في الصراع.

إقرأ المزيد
لافروف: الولايات المتحدة تحتاج
لافروف: الولايات المتحدة تحتاج "الناتو" لإبقاء أوروبا في وضع التبعية

جاء ذلك في تصريحات تيليه لموقع Focus، حيث حذر من أن هذا "سيكون بداية التدخل الغربي المباشر في الصراع، وهو التدخل الذي لا يريده معظم المواطنين الألمان".

وأشار العقيد المتقاعد إلى أن هناك الآن مناقشات حول إمكانية تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية على يد مدربين غربيين مباشرة في أوكرانيا، بالإضافة إلى تزويد حلفاء كييف الأوروبيين بالدفاع الجوي في غرب البلاد. وأضاف أن مثل هذه المبادرات تعني أن الوحدات العسكرية الغربية ستتولى المهام الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما سيدفع نحو حرب عالمية.

وكان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن الأوروبيين يرون أن الوضع يتغير بسرعة وأنه محفوف بالانهيار الكامل لأوكرانيا، لهذا يتعمدون تصعيد التوتر.

المصدر: Focus

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا