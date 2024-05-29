لافروف: الولايات المتحدة تحتاج "الناتو" لإبقاء أوروبا في وضع التبعية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة تحتاج حلف "الناتو" لإبقاء أوروبا في وضع التبعية.

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جاء ذلك وفقا لما صرح به لافروف ضمن كلمته الافتتاحية خلال مشاركته باجتماع المائدة المستديرة للسفراء حول الوضع بأوكرانيا، وبثته قناة RT على الهواء مباشرة.

وتابع الوزير: "الآن يمكننا القول بثقة إن سبب الإبقاء على (الناتو) هو رغبة الولايات المتحدة الراسخة في الحفاظ عليه كأداة للسيطرة على أوروبا". ووفقا له، فلهذا يتم الاحتفاظ بعشرات القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا لنفس الغرض، ويتم القيام بذلك، من بين أمور أخرى، حتى "يلتزم الألمان الصمت"، عندما تفجر الولايات المتحدة خطوط أنابيب "السيل الشمالي" للقضاء على المنافس في سوق الطاقة الأوروبية، ويكونون على استعداد لدفع ثمن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي باهظ الثمن.

وكان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف قد قال، تعليقا على دعوة الأمين العام لـ "الناتو" ينس ستولتنبرغ لرفع القيود المفروضة على قيام القوات المسلحة الأوكرانية بضرب الأسلحة الغربية للأراضي الروسية، إن "الناتو" ينزلق نحو النشوة العسكرية.

المصدر: RT