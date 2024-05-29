صحيفة كرواتية: الغرب أمام قرار مصيري تجاه أوكرانيا

اعتبرت صحيفة Advance الكرواتية أنه سيتعين على الغرب أن يتخذ قرارا نهائيا تجاه مصير أوكرانيا في ظل استمرار تقدم الجيش الروسي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

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وقالت الصحيفة في مقال تحليلي إن "الروس يتقدمون بثقة، ومن الواضح بشكل متزايد أنه سيتعين علينا قريبا اتخاذ قرار رئيسي بشأن أوكرانيا. وسيتعين علينا أن نقرر ما الذي يحتاجه الغرب بالضبط من أوكرانيا، وما الذي يريد تحقيقه من خلال ذلك الصراع".

وحسب المقال، فإنه لم يعد لدى الغرب أي أسلحة جديدة لأوكرانيا يمكن أن تمنح كييف أي أمل في فوز الصراع، والآن حان الوقت لتقرير المصير المستقبلي للبلاد.

واعتبرت الصحيفة أنه يمكن للغرب "إما أن يستمر في دعم كييف بالأسلحة دون جدوى، مما قد يحول الصراع إلى حرب يتورط فيها حلفاء أوكرانيا بشكل مباشر، أو أن يجبر كييف على التفاوض".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا أن موسكو لم ترفض قط إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، مشددا في حوار مع وكالة "شينخوا" الصينية هذا الشهر على أن المشكلة الرئيسية في مثل هذه المفاوضات هي موثوقية الضمانات الأمنية، لأن الغرب يفضل نظاما عالميا لا يستند إلى القانون الدولي.

المصدر:Advance