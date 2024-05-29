بينهم أجنبيات متهمات بالدعارة والتسول.. الشرطة العراقية تعتقل 168 شخصا في بغداد (صور+ فيديو)

أسفرت حملة مداهمة وتفتيش واسعة لقوات الأمن العراقية في مناطق الغدير وبغداد الجديدة عن اعتقال 168 شخصا بينهم أجنبيات متهمات بالدعارة والتسول.

وقالت شرطة الرصافة في بيان على "فيسبوك" إن: "قيادة شرطة بغداد الرصافة شرعت بحملة مداهمة وتفتيش في مناطق بغداد الجديدة والغدير، للقبض على الاشخاص المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة وتفتيش الفنادق والكافيهات والمقاهي والأماكن المشبوهة".

وأشارت إلى أن: "حصيلة العملية الأمنية كانت القبض على (42) متهما مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ومخالفين، والقبض على (74) شخصا ونساء عدد (2) من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الإقامة، والقبض على (22) امرأة من الجنسية الأجنبية (تسول ودعارة)، والقبض على (27) طفلا متسولا من الجنسية الأجنبية، والقبض على (3) نساء متهمات بأعمال مخلة بالاداب، وضبط سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف واله جارحة، ليتم إيداعهم التوقيف لأكمال الأجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: RT