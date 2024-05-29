صفقة استحواذ بأكثر من 17 مليار دولار في السوق الأمريكية

استحوذت شركة "كونوكو فيليبس" الأمريكية على جميع أسهم الشركة الأمريكية "ماراثون أويل" في صفقة قيمتها حوالي 17.1 مليار دولار.

وتبلغ قيمة الصفقة 22.5 مليار دولار بعد إضافة 5.4 مليارات دولار من الديون.

وسيحصل المساهمون في "ماراثون أويل" على 0.2550 سهما من أسهم "كونوكو فيليبس" العادية مقابل كل سهم من أسهم "ماراثون أويل" العادية يمتلكونه.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الصفقة في الربع الرابع من العام الجاري، ولا تزال بحاجة إلى موافقة المساهمين في شركة "ماراثون أويل".

و"كونوكو فيليبس" شركة أمريكية دولية متخصصة في مجال الطاقة يقع مقرها في هيوستن بولاية تكساس، ومن خلال الخطوة تستهدف توسعة أعمالها في حقول النفط الصخري الممتدة من ولاية تكساس وحتى نورث داكوتا.

المصدر: بلومبرغ + أ ب