بالأسماء والصور.. ولي العهد السعودي يستقبل 13 أميرا على مناطق المملكة (صور)

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء في جدة، أمراء المناطق التي تتكون منها المملكة، وذلك ضمن الاجتماع السنوي الـ31.

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وخلال الاستقبال، اطلع الأمير محمد بن سلمان على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السنوي لأمراء المناطق، منوها بجهودهم في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، وحرصهم على بذل كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المنشودة والتنمية الشاملة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "وسا".

وحسب "واس"، فإن أمراء مناطق السعودية الـ13 الذين استقبلهم ولي العهد هم:

الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان.

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض.

الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك.

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية.

الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران.

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم.

الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة الباحة.

الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل.

الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير.

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية.

الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة.

الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف.

وحضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.

ووفق الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن التقسيم الإداري للمملكة يأتي بالشكل الآتي:

"بموجب نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم (92/1) وتاريخ 27 شعبان 1412 هجري، تم تقسيم المملكة إلى 13 منطقة إدارية، وتنقسم المنطقة إلى عدد من المحافظات يختلف عددها من منطقة إلى أخرى، وتنقسم المحافظة إلى مراكز ترتبط إدارياً بالمحافظة أو الإمارة، وتشتمل الإمارة أو المحافظة أو المركز على عدد من المسميات السكانية ترتبط بها إداريا".

المصدر: "واس" + RT