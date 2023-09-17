تغريدة للشيخ حمد بن جاسم تثير تفاعلا: مجندات الجيش المغربي مدعاة للفخر

في حديثه عن جهود الإنقاذ التي تنفذها الأجهزة المغربية بمواجهة آثار الزلزال، سلط رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم الضوء على مساهمة فتيات الجيش المغربي في هذه الجهود.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب الشيخ حمد بن جاسم: "لقد قام الجيش المغربي بجهد جبار وكان له الدور الحاسم في مواجهة ومعالجة الآثار المدمرة التي خلفها الزلزال الذي ضرب البلاد..فقد نفذ الجيش عمليات الإنقاذ والبحث بين الأنقاض عن الناجين وانتشال الضحايا على أكمل وأجمل وجه، وبحرفية تدعو للفخر".

وأضاف بن جاسم: "وقد لفت نظري مساهمة فتيات الجيش المغربي في عمليات الإنقاذ، وخصوصا مواساتهن ورعايتهن للأطفال الذين فقدوا أهلهم، أو أصيبوا جراء الزلزال. لقد كان أداء الجيش المغربي العربي برجاله ونسائه مدعاة لافتخار كل عربي".

وقد لفت نظري مساهمة فتيات الجيش المغربي في عمليات الإنقاذ، وخصوصا مواساتهن ورعايتهن للأطفال الذين فقدوا أهلهم، أو أصيبوا جراء الزلزال. لقد كان أداء الجيش المغربي العربي برجاله ونسائه مدعاة لافتخار كل عربي. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) September 17, 2023

وأثارت تدوينة الشيخ حمد بن جاسم تفاعا بمواقع التواصل، حيث كتب أحدهم معلقا: "حفظ الله سمو الأمير وعائلته الكريمة والشعب القطري الكريم..مقامكم كبير عندنا في المملكة المغربية..شكرا على الكلمات الطيبة"، وأضاف آخر: "فعلا أستاذي الكريم..كل التقدير لكم لهذه الشهادة الكبيرة، وكل المجد لهؤلاء الجنود المجندين للدفاع والإغاثة في كل الطوارئ".

وعلق أحدهم قائلا: "لكل أزمة مواقف ورجال وتضاف للحالة المغربية، وفتيات أكرم بهم وأنعم، وما فائدة الجيش إن لم يقف مع الدولة والشعب..التفاتة داعمة لأهلنا في المغرب لا تقل أهمية عن الدعم المادي والمعنوي".

لكل أزمة مواقف ورجال وتضاف للحالة المغربية وفتيات أكرم بهم وأنعم وما فائدة الجيش إن لم يقف مع الدولة والشعب.

التفاتة داعمة لأهلنا في المغرب 🇲🇦🤝🇶🇦 لا تقل أهمية عن الدعم المادي والمعنوي — مقيم وموطني قطر 🇶🇦 (@IDQATARI4) September 17, 2023

وأودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.2 درجة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع نحو 5674 مصابا، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

المصدر: RT