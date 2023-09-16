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ممثل أمريكي شهير يدعو لمساعدة ضحايا زلزال المغرب (فيديو)

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ممثل أمريكي شهير يدعو لمساعدة ضحايا زلزال المغرب (فيديو)
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه الممثل العالمي الشهير ويل سميث يدعو جمهوره لمساعدة المغرب الذي تعرض لزلزال مدمر تسبب بسقوط آلاف الضحايا والجرحى.

وأودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي وبلغت قوته 7.2 درجة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخصا وأوقع 5674 مصابا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

المصدر: RT

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