شاهد.. فيديوهات وصورة تظهر لحظة سقوط "مقذوف" على كريات شمونة شمال إسرئيل وأضرارا تسبب بها

أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل إعلام عبرية مشاهد توثق هجوما وقع على مركز تجاري في مدينة كريات شمونة، فيما لم يتم التأكد مما إذا كان المقذوف "طائرة مسيّرة" أم لا.

وذكرت صفحات إخبارية إسرائيلية أنه "لم يبلغ حتى هذه اللحظة عن وقوع إصابات"، فيما "يتم التحقق مما إذا كانت الإصابة مباشرة أم أن شظايا معترضة هي ما تسبب بأضرار جسيمة في المكان".

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وكانت قد أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صافرات الإنذار دوت مساء اليوم الخميس في مستوطنة "كريات شمونة"ومحيطها وفي الجليل الأعلى، للاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت خلال الأيام القليلة الماضية باندلاع حريق كبير في مقر اللواء الشرقي 769 التابع للجيش الإسرائيلي في كريات شمونة، إثر استهدافه بصاروخ ثقيل أطلقه حزب الله من جنوب لبنان.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 6 إسرائيليين أصيبوا خلال جهود مكافحة الحرائق الهائلة التي التهمت عدة منازل في "كريات شمونة".

المصدر: RT