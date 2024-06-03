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بصواريخ حزب الله.. حرائق هائلة تلتهم "كريات شمونة" وسط إصابات بين الإسرائيليين

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بصواريخ حزب الله.. حرائق هائلة تلتهم
Legion-Media
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 6 إسرائيليين أصيبوا خلال جهود مكافحة الحرائق الهائلة التي التهمت عدة منازل في "كريات شمونة".

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "فرق الإطفاء الإسرائيلية تطلب دعما من ألوية أخرى للسيطرة على الحرائق الهائلة في كريات شمونة".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "الشمال يحترق والردع الإسرائيلي يحترق معه، وليس لدى الحكومة خطة لليوم التالي بعد حرب غزة، ولا خطة لإعادة السكان إلى الشمال، ولا إدارة ولا استراتيجية.. نرى حكومة الفوضى الكاملة حاليا".

من جانبه، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن "الحرائق في شمال إسرائيل دليل إفلاس واستمرار لسياسة الاحتواء، موضحا أنه"حان الوقت ليحترق لبنان".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن "فرق الإطفاء في كريات شمونة تحاول منع امتداد الحرائق للمنازل بعد إطلاق حزب الله صواريخ من جنوب لبنان".

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المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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