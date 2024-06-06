وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها خشية من تسلل مسيّرة(صورة+فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صافرات الإنذار دوت مساء اليوم الخميس في مستوطنة "كريات شمونة"ومحيطها وفي الجليل الأعلى، للاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم إطلاق صفارات الإنذار خشية من تسلل طائرات مسيّرة معادية في بيت هليل، كفر جلعادي، كفار يوفال، المطلة، المنارة، معيان باروخ، مرغليوت، مسكاف عام، كريات شمونة وتل حاي".

وأوضحت أنه وفي الوقت نفسه، تم تفعيل صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية في كريات شمونة.

ونشرت صفحات إخبارية إسرائيلية على "تلغرام" صورة تظهر "سقوطا" في "كريات شمونة"، وفيديوهات تظهر أضرار لحقت بأحد المباني.

وأشارت وصفحات إخبارية إلى أن "الحدث انتهى".

المصدر: RT