"وفا": 3 شهداء برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

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وأفادت وزارة الصحة بـ"استشهاد 3 مواطنين، وبوصول إصابات أخرى برصاص الاحتلال إلى مستشفيات المدينة، بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن".

من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين، من بينها 5 إصابات بالرصاص الحي، وإصابتان بشظايا رصاص حي، وإصابة مواطن بعد دعسه من آلية عسكرية.

وكانت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي تسللت إلى مخيم جنين، قبل أن تقتحم آليات عسكرية المدينة ترافقها جرافات، من شارعي "حيفا" و"الناصرة"، وسط تحليق من طائرات "الأباتشي" التي أطلقت الرصاص باتجاه المخيم.

وأفاد "وفا" بأن القوات الإسرائيلية حاصرت منزلا في شارع مهيوب داخل المخيم، وقصفته بقذائف "أنيرجا".

المصدر: "وفا"