من صاحب الصورة؟.. مبابي يثير الجدل بعد هدفه مع فرنسا

أثار كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا جدلا واسعا باحتفال مميز بعد تسجيله هدفا خلال فوز منتخب فرنسا وديا على لوكسمبرغ 3-0 الأربعاء ضمن الاستعدادات النهائية لخوض يورو 2024.

وأحرز مبابي الهدف الثالث للديوك في المباراة عند الدقيقة 86، ثم رفع قميصه للكشف عن صورة شخص أشار إليه، وكتب عليها: "ارقد بسلام"، وبدت عليه علامات الحزن.

وانتشرت اللقطة بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الجمهور عن صاحب الصورة، لتؤكد تقارير صحفية أنه أحد أقاربه يدعى "أليكس" الذي توفي مؤخرا.

AFP

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وكسر النجم الفرنسي أرقاما قياسية جديدة، بعد تألقه في مباراة لوكسمبورغ، إذ تجاوز عدد التمريرات الحاسمة (27 تمريرة)، التي قدمها نجوم عالميون حملوا ألوان المنتخب الفرنسي قبله، وتفوق على زين الدين زيدان وتييري هنري، بفارق تمريرة، فيما لايزال أمامه فرصة خطف الصدارة من زميله، أنطوان غريزمان (30 تمريرة)، وفقا لما نشره حساب أوبتا على منصة "X".

كما بات المهاجم الجديد لريال مدريد، أول لاعب في أوروبا، يسجل 47 هدفا مع المنتخب الأول لبلاده، رغم أن سنه لم يتجاوز 26 عاما، وذلك منذ المهاجم الهنغاري ساندور كوسيس، الذي بلغ هذا الرقم عام 1955، حسبما أورده موقع "ستات دو فوت" الفرنسي.

ويقود مبابي منتخب فرنسا، للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى يوليو المقبل، حيث يحلم الديوك بحصد اللقب الغائب منذ 24 عاما.

المصدر: RT+ وسائل إعلام