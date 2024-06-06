مبابي يتجاوز زيدان في "سباق الهدايا"

انعكس انتقال كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، إلى ريال مدريد الإسباني قادما من باريس سان جيرمان بصفقة انتقال حر، إيجابا على أدائه فوق المستطيل الأخضر.

وقدم مبابي تمريرتين حاسمتين لزميليه راندال كولو مواني وجوناثان كلوس في مباراة ودية انتهت بفوز فرنسا على لوكسمبورغ 3-0، مساء الأربعاء.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن مبابي وصل إلى 27 تمريرة حاسمة بقميص الديوك، ليتفوق بتمريرة واحدة على النجمين زين الدين زيدان وتييري هنري.

27 - Kylian Mbappé has given 27 assists for France, one more than Zinedine Zidane and Thierry Henry. Over the last 50 years, only Antoine Griezmann has provided more (30). Freed ? pic.twitter.com/W1rykfx9eY — OptaJean (@OptaJean) June 5, 2024

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وأضافت: "في آخر 50 عاما، لا يتفوق على مبابي سوى أنطوان غريزمان الذي قدم 30 تمريرة حاسمة".

ووقع مبابي على عقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2029 وقضى 7 سنوات مع باريس سان جيرمان، قادما من نادي موناكو في صيف عام 2017 مقابل 180 مليون يورو، وشارك في 308 مباراة مع الفريق الباريسي، سجل خلالها 256 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للنادي.

المصدر: x/OptaJean