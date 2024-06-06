"للصبر حدود".. رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي سلوتسكي مؤيدا لقرار بوتين

قال رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ليونيد سلوتسكي لمراسل RT العربية سرجون هدايه تعليقا على توعد بوتين باستخدام أراضي دول صديقة لروسيا بأن روسيا صبورة، ولكن "للصبر حدود".

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ RT العربية، أدلى بها سلوتسكي، الذي يترأس كذلك لجنة الدوما للشؤون الدولية، حيث قال: "إننا مستعدون للمفاوضات بشأن اجتثاث النازية من أوكرانيا، وحرمانها من القاعدة التشريعية لظهور الأيديولوجية النازية مرة أخرى، وروسيا دائما ما تؤيد الحلول بأكثر الطرق السلمية الممكنة. إلا أن هذا لا يحدث، بدءا من كيفية انسحاب زيلينسكي من اتفاقية إسطنبول، وحتى توقيعه مرسوما يحظر بموجبه التفاوض مع روسيا. وحتى أصبح اليوم رئيسا غير شرعي".

وقال سلوتسكي: "إن احتفاظهم بهذه الأيديولوجية ومحاولاتهم إطلاق الصواريخ والقنابل وغيرها من الهجمات ضدنا، يدفعنا بطبيعة الحال إلى الرد بشكل مناسب. بما في ذلك، نعم، بإمكاننا استخدام أراضي دول صديقة إذا ما تم استخدام أسلحة خطيرة ضدنا، وهو كما نعلم يحدث بالفعل. لهذا فإن صبرنا عظيم بالتأكيد، لكن، للصبر حدود".

المصدر: RT