السجن 7 سنوات لوزير كويتي سابق

قضت محكمة التمييز في الكويت بحبس الوزير السابق مبارك العرو ووكيل سابق في وزارة الشؤون ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية ومواطن آخر، لمدة 7 سنوات.

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ويأتي ذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية، بحسب صحيفة "القبس".

ورأت المحكمة أن المتهمين يستحقون هذه العقوبة، لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أسندت إلى المتهمين الأربعة وبينهم الوزير الكويتي السابق، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات.

المصدر: القبس