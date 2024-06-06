 
مباشر

السجن 7 سنوات لوزير كويتي سابق

أخبار العالم العربي

السجن 7 سنوات لوزير كويتي سابق
مبارك العرو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xoru

قضت محكمة التمييز في الكويت بحبس الوزير السابق مبارك العرو ووكيل سابق في وزارة الشؤون ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية ومواطن آخر، لمدة 7 سنوات.

إقرأ المزيد
الكويت.. إجراءات للنيابة العامة بحق مواطنين طعنوا في حقوق وسلطات أمير البلاد
الكويت.. إجراءات للنيابة العامة بحق مواطنين طعنوا في حقوق وسلطات أمير البلاد

ويأتي ذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية، بحسب صحيفة "القبس".

ورأت المحكمة أن المتهمين يستحقون هذه العقوبة، لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أسندت إلى المتهمين الأربعة وبينهم الوزير الكويتي السابق، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات.

المصدر: القبس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا