لبنان.. بيان من قوى الأمن حول انتحار أحد عناصر حراسة السفارة السعودية في بيروت

أصدرت قوى الأمن الداخلي في لبنان اليوم الخميس، بيانا بشأن حادثة انتحار أحد منتسبيها، وكان يعمل في نقطة لحراسة السفارة السعودية في بيروت.

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وصدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيان توضيحي جاء فيه: "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ الأمس (الأربعاء)، خبر انتحار أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في مركز خدمته الكائن في نقطة حراسة السفارة السعودية".

وأضاف البيان: "بنتيجة التحقيق، وبعد الاطلاع على تسجيلات كاميرات المُراقبة، تبيّن أنه في الساعة 07:00 من تاريخ 05 يونيو 2024 حضر المعاون "و. ع." أحد رتباء فصيلة حراسة السفارة السعودية إلى مركز خدمته، وهو كان قيد استراحة دوريّة لمدة 24 ساعة، ولدى وصوله، دخل إلى غرفة المنامة التي تقع خارج حرم السفارة، وأطلق النار على رأسه من مسدّسه الأميري، ليتوفّى على الفور".

وتابع البيان: "التحقيق جار بإشراف القضاء لتحديد أسباب الانتحار.. إن قوى الامن الداخلي تتقدم من ذوي الفقيد ورفاقه بأحر التعازي".

المصدر: RT