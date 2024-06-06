 
مباشر

السعودية.. أول ظهور للتوأم السيامي "عائشة وأكيزا" بعد نجاح عملية فصلهما (فيديو)

الصحة

السعودية.. أول ظهور للتوأم السيامي
أول ظهور للتوأم السيامي "عائشة وأكيزا" بعد نجاح عملية فصلهما
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xort

انتهت عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" بمشاركة 23 طبيبا في السعودية بنجاح.

إقرأ المزيد
بمشاركة 23 طبيبا.. بدء عملية فصل التوأم السيامي
بمشاركة 23 طبيبا.. بدء عملية فصل التوأم السيامي "أكيزا وعائشة" في السعودية (فيديو+ صور)

وأظهرت مشاهد نشرتها قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، التوأم منفصلين، بينما أعلن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، عن نجاح العملية التي استمرت لأكثر من 7 ساعات، وكانت على 5 مراحل.

ويبلغ التوأم من العمر 6 أشهر، وتزنان مجتمعتين 18 كيلوغراما، وصلا إلى المملكة بتاريخ 5 مايو 2024، وتم إدخالهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

وسبق أن أوضح الربيعة أنهما تشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد، مع احتمال الاشتراك في الأمعاء، لكن لكل منهما أطراف علوية وسفلية مكتملة.

المصدر: الإخبارية+ واس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا