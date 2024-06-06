السعودية.. أول ظهور للتوأم السيامي "عائشة وأكيزا" بعد نجاح عملية فصلهما (فيديو)

انتهت عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" بمشاركة 23 طبيبا في السعودية بنجاح.

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وأظهرت مشاهد نشرتها قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، التوأم منفصلين، بينما أعلن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، عن نجاح العملية التي استمرت لأكثر من 7 ساعات، وكانت على 5 مراحل.

ويبلغ التوأم من العمر 6 أشهر، وتزنان مجتمعتين 18 كيلوغراما، وصلا إلى المملكة بتاريخ 5 مايو 2024، وتم إدخالهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

وسبق أن أوضح الربيعة أنهما تشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد، مع احتمال الاشتراك في الأمعاء، لكن لكل منهما أطراف علوية وسفلية مكتملة.

فيديو عاجل | المشاهد الأولى لخروج التوأم السيامي "عائشة وأكيزا" بعد عملية فصلهما#الإخبارية_عاجلpic.twitter.com/8gzPLem2J9 — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) June 6, 2024

المصدر: الإخبارية+ واس