بمشاركة 23 طبيبا.. بدء عملية فصل التوأم السيامي "أكيزا وعائشة" في السعودية (فيديو+ صور)

بدأت عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" يوسف، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض.

وبدأ الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم، اليوم الخميس، بقيادة المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة.

وأوضح الربيعة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "التوأم الفلبيني الملتصق وعمرهما 6 أشهر، وتزنان مجتمعتين 18 كيلوغراما، وصلا إلى المملكة بتاريخ 5 مايو 2024، وتم إدخالهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني".

وأضاف أنه "تبين اشتراكهما بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد، وهناك احتمال اشتراك في الأمعاء، ولكل منهما أطراف علوية وسفلية مكتملة"، مشيرا إلى أنه تم إجراء فحوصات متعددة ودقيقة للتحقق من إمكانية فصلهما.

فيديو | قائد الفريق الطبي والجراحي د. عبد الله الربيعة: ستستغرق عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني 7 ساعات ونصف يشارك فيها 23 طبيب من الفريق الجراحي#الإخباريةpic.twitter.com/OKHuR2ht1b — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 6, 2024

وقال الربيعة إنه بعد عدة اجتماعات للفريق الطبي، تقرر فصل التوأم بعملية جراحية تستغرق 7 ساعات ونصف على 5 مراحل، وبنسبة نجاح تزيد عن 70%.

ويشارك في العملية 23 من الأطباء الاستشاريين والمختصين والكوادر التمريضية والفنية في تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل والتخصصات الأخرى المساندة.

وأكد رئيس الفريق الطبي على أن هذه العملية هي الثانية للتوائم الملتصقة التي تصل من الفلبين، وتعد العملية رقم 61 في سلسلة العمليات لفصل التوائم الملتصقة في السعودية، حيث قام الفريق الطبي بتقييم 136 حالة من 26 دولة في العالم خلال الـ 33 عاما الماضية.

المصدر: واس