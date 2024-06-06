"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف منصة صواريخ من القبة الحديدية في ثكنة راموت نفتالي (فيديو)

نشر "الإعلام الحربي" التابع لـ"حزب الله" مشاهد من عملية استهداف منصة قبة حديدية في ثكنة راموت نفتالي، مما أدى إلى تدميرها.

وهذه المشاهد التي بثت اليوم هي للعملية التي نفذها "حزب الله" أمس الأربعاء.

وقال في بيان: "... استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الاربعاء 5-6-2024 منصة ‏القبة الحديدية في ثكنة راموت نفتالي بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".

المصدر:RT