بيسكوف يتحدث عن الرسائل المتبادلة بين بوتين وبايدن بخصوص أوكرانيا

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لن تكشف أبدا عن تفاصيل الرسائل المتبادلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، بخصوص الأزمة الأوكرانية.

وأشار بيسكوف للصحفيين إلى أنه "لن تكون هناك أيضا مراسلات على مستوى الرؤساء بين موسكو وواشنطن".

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وذكر الرئيس بوتين - خلال اجتماع نظمته وكالة "تاس" أمس الأربعاء مع ممثلي وكالات أنباء دولية كبرى على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - أن بايدن وجه له رسالة، وأنه كان هناك رد مكتوب عليها أيضا من جانبه، وأشار فيه إلى أنه "من أجل وقف القتال في أوكرانيا، يجب على الولايات المتحدة وقف توريد الأسلحة إلى كييف".

هذا ولم يذكر بوتين تاريخ تبادل تلك الرسائل، ولكن بناء على سياق الموضوع، فإن الحديث جرى بالتأكيد بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

يشار إلى أنه كانت آخر مرة تحدث فيها بوتين وبايدن هاتفيا في 12 فبراير 2022، وقبلها في نهاية عام 2021. وقبل ذلك أيضا أجرى الرئيسان محادثات عبر تقنية الفيديو.

المصدر: تاس