اعتبر القائد السابق لقوات "الناتو" الجنرال الألماني هارالد كويات أن النزاع في أوكرانيا سيصبح أكبر كارثة في القرن الحالي.

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وأضاف كويات في مقابلة مع قناة Die Weltwoche: "أشعر بخوف كبير للغاية من أن الحرب في أوكرانيا ستصبح أكبر كارثة للقرن الحادي والعشرين".

واشتكى من أن السلطة الحالية في كييف تريد مواصلة الأعمال القتالية مع روسيا مع تجاهل رغبة شعبها في وقف سفك الدماء، مقارنا نظام كييف بألمانيا النازية.

وأوضح: "في الحقيقة فإن الناس (في ألمانيا) لم يريدوا نشوب حرب عالمية ثانية. لكن سلطاتهم كانت تريدها. ونقع اليوم في مثل هذه الحالة بالذات. يريد الشعب الأوكراني السلام والمفاوضات. وانخفض مؤشر الموافقة على أعمال الرئيس الأوكراني إلى 17%".

وانتهت فترة رئاسة فلاديمير زيلينسكي في 20 مايو الماضي. وقبل ذلك ألغى زيلينسكي إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

المصدر: قناة Die Weltwoche