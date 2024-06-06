بيسكوف: الغرب تلقى إشارة بوتين بشأن الرد على إمدادات الأسلحة إلى كييف

أكد السكرتير الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف اليوم الخميس أن الغرب تلقى إشارة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة لشن هجمات على الأراضي الروسية.

وقال في مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين: "لقد سمعوا (ما يجب سماعه)، هذا ربما يكون أحد أهم التصريحات التي أدلى بها الرئيس أمس".

وأضاف: "هذا التصريح واضح لا لبس فيه ويمكن قراءته بسهولة من قبل الجميع، وبالنظر إلى مدى انتشاره حتى الآن في وسائل الإعلام العالمية وفي شبكات المعلومات الرئيسية، من الواضح أنه سيخضع الآن لدراسة حثيثة".

وشدد بيسكوف على أنه ️"يجب على أوكرانيا أن تأخذ بالحسبان موقف روسيا بشأن إمدادات الأسلحة وموسكو لن تضحي بمصالحها".

وقال بوتين يوم أمس الأربعاء إن رد فعل روسيا على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى قد يكون غير متكافئ مع الفعل، وستفكر موسكو في طبيعة هذا الرد.

وأشار إلى أنه "إذا كان هناك من يرى أن من الممكن توريد مثل هذه الأسلحة إلى منطقة قتال لضرب أراضينا وخلق مشاكل لنا، فلماذا لا يحق لنا أن نورد أسلحة من الصنف ذاته إلى مناطق ستوجه انطلاقا منها ضربات إلى مواقع حساسة تعود لتلك الدول التي تقوم بمثل هذه الخطوات تجاه روسيا".

وتأتي تصريحات بوتين على خلفية إعلان عدد من الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، رفع الحظر عن استخدام أسلحتها لاستهداف مواقع وأهداف على الأراضي الروسية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: RT