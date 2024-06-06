ترفيع ولي العهد الأردني إلى رتبة رائد (صور)

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الخميس، عن ترفيع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إلى رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد الأردني تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في عام 2017، وحصل خلال السنوات الماضية على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، في مجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوات البحرية، والطيران العمودي.

صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي #الأردنpic.twitter.com/Bu4aCxGoBS — RHC (@RHCJO) June 6, 2024

المصدر: RT