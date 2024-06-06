قتلى وجرحى إثر سقوط حافلة تقل أطفالا من منحدر جبلي في مياه نهر العاصي شمال سوريا (فيديو)

أفادت أنباء بمقتل وإصابة عدد من الأطفال، اليوم الخميس، إثر سقوط حافلة كانت تقلهم من منحدر جبلي في نهر العاصي بمنطقة عيون عارة بالقرب من مدينة دركوش غربي إدلب في سوريا.

وقالت مصادر إن الحافلة، التي كانت مخصصة لنقل أطفال إحدى الرحلات المدرسية، خرجت عن مسارها، وسقطت من أعلى منحدر حاد في مياه نهر العاصي.

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 20 طفلا وصلوا مشفى الرحمة بمدينة دركوش على قيد الحياة، دون تحديد عدد الوفيات.

المصدر: RT